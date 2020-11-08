عضو الشيوخ بالقليوبية يدعو المواطنين للتصويت: مشاركة في صنع القرار

أدلي النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ بالقليوبية، بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة الشهيد مصطفي عمر بيومي ببنها.

وقال النائب إن الشعب المصري بصفة عامة، وأبناء القليوبية خاصة، يدركون جيدا مغزى هذا الاستحقاق المهم، الذي يؤسس لمجلس نيابي يمثلهم جميعا، ويستهدف تحقيق ما يطمحون إليه من تنمية وتطوير في كل مناحي الحياة.

وأكد "إمام" أن الضمانات التي تتوافر للانتخابات البرلمانية، التي تجري في مصر حاليا، تضمن تماما ألا يذهب الصوت الانتخابي إلا لمن يختاره الناخب، مشيرا إلى أن الأمر الآن بيد الأخير الذى يختار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه، لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين كذلك، من مختلف التخصصات والخبرات والتنوع في التأهيل العلمي أو الوظيفي.

وطالب النائب أبوسريع الجميع بالحرص على آداء حقهم الانتخابي، الذي هو الضمان الوحيد للمشاركة في صنع القرار، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري الذي أتاح كل التسهيلات لكل عناصر العملية الانتخابية من القضاة والإداريين والناخبين وغيرهم.

كما وجه عضو مجلس الشيوخ، رسالة لأبناء القليوبية للنزول والمشاركة بكثافة حتى يمكنهم اختيار من يثقون في إخلاصه لدائرته على مدار السنوات الـ5 المقبلة، عمر مجلس النواب الجديد.