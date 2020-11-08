إقبال متوسط على التصويت في لجان محافظة شمال سيناء

شهدت لجان الانتخابات إقبالا متوسطا بالدائرتين الأولى والثانية بمحافظة شمال سيناء، وتوجه أهالي الشيخ زويد على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، من أبناء العائلات والقبائل، داعمين لمرشح المدينة الشيخ صالح أبورياش، وانتخب آخرون عزيز مطر، مرشح حزب مستقبل وطن.

وأكد نشطاء من بئر العبد، أن هناك إقبالا كبيرا على اللجان من أبناء قبائل الدواغرة والأخارسة والبياضية والعقايلة والسماعنة بلجان المدينة ورمانة، أما الإقبال الأقل بمناطق وسط سيناء.

وزاد الاقبال بعد ظهر اليوم في لجان قسم ثالث، التي بها عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن، وياسر عرابي، رجل الأعمال، والاثنان من قبيلة الفواخرية، ينافسهم من نفس القبيلة كلا من علاء أجميعان، والمهندس أحمد يونس من أولاد عبدالرحمن.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء، المشكلة بقرار من المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، متابعة سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوي المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلي أن الهدوء يسيطر علي اللجان ولم يحدث ما يعكر صفو الانتخابات.

وأضاف "الغندور" أن الغرفة تتلقى الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمن عملية نجاحها، وإخطار غرفة المعليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

من جانبه، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّ شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

ولفت المحافظ إلى أنّ شمال سيناء تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.