تعرف على خدمات مشروع معا.. 4416 وحدة سكنية على 60 فدانا

قال إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنّ الدولة قطعت شوطا كبيرا في مواجهة العشوائيات خاصة في القاهرة، بإقامة العديد من المشروعات لنقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة آدمية تضمن حياة كريمة للمواطن.

وأوضح أنّ من بين تلك المشروعات التي يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، مشروع "معا" بنطاق حي السلام ثان، وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

وترصد الوطن أبرز الخدمات التي يتمتع بها مشروع "معا" من خدمات ومرافق وإسكان، كما يلي:

- ورش ودار مناسبات ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.

- 184 عمارة على مساحة 60 فدانا بإجمالي 4416 وحدة سكنية.

- يشمل عدة خدمات من مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب.

- مسجد وكنيسة.

- مول تجاري ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء.

- دار للأيتام ورعاية كبار السن.

- المشروع مقام على مساحة 60 فدانا بحي السلام ثان.

- أرض المشروع ملك محافظة القاهرة.

- تضمنت المرحلة الأولى من المشروع 34 عمارة سكنية تضم 1104 وحدات سكنية.

- المرحلة الثانية بها 102 عمارة سكنية توفر 3312 وحدة سكنية.

- البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقي المساحة لتنفيذ الخدمات والطرق وأماكن الانتظار والمناطق الخضراء.

- يوجد مستشفى وناد اجتماعي وحديقة أطفال ومركز خدمات حكومية.

- الانتهاء من إنشاء المباني السكنية للمشروع بنسبة 100%.

من ناحية أخرى، أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية، والاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وعدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

ووجّه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، وبينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما طالب شعراوي، باستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.