محافظ بني سويف يتفقد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد طُفيليات المعدة

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم، انطلاق أول أيام تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية، من خلال زيارته لمدرسة محمد متولي الشعراوي.

وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12 سنة، وتشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض أطفال، الذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ767 "مدرسة حكومي ابتدائي، ورياض أطفال، وخاص، وأزهر"، بجانب 550 حضانة.

ورافق المحافظ خلال زيارته الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وسهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

واطمأن محافظ بني سويف على توفر التجهيزات والجرعات لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة، التي تنفذها وزارة الصحة في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري، بهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة، وإطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل ومتابعة فرق التطعيم، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة.

وأكد "غنيم" توفير التسهيلات اللازمة لانطلاق الحملة القومية بالمدارس المستهدفة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية الممثلة في مديريتي الصحة والتربية والتعليم، وكذا التضامن، بجانب المتابعة المستمرة من الوحدة المحلية؛ لضمان سير منظومة العمل بالشكل المطلوب، والتعامل مع أية مستجدات طارئة أولا بأول.

من جهته، أضاف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تنفذ عن طريق 350 فريق طبي، وتستهدف 482 ألفا من تلاميذ الابتدائي والروضة على مستوى قرى ومدن المحافظة، موضحا أنه يتم التجريع باستخدام عقار (مبندازول) "جرعة واحدة" آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية، وليس لها أية آثار جانبية، مؤكدا أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، ضمن الجدول الزمني المُحدد، واستكمال التطعيمات كافة، لكي تحقق الغرض منها.

وأوضحت سهام يوسف، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أن فعاليات الحملة التي انطلقت اليوم، تستهدف تجريع 442 ألف تلميذا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس، من سن 4 إلى 12 سنة، موزعين بواقع 99 ألفا و688 تلميذا بالحضر، و382 ألفا و312 بمدارس القرى.

وأشارت سهام يوسف، إلى توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف برامج التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطريق الوقاية والعلاج، والتأكيد على ضرورة انتظام التلاميذ بالمدارس خلال فعاليات الحملة، منوهة إلى الاستعدادات المبكرة للحملة من خلال توفير التجهيزات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة.