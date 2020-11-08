وفد البرلمان العربي يشيد بالعملية الانتخابية في مصر: لا تجاوزات

تابع وفد من البرلمان العربي الانتخابات البرلمانية التي تُجرى حاليًا في مصر، حيث بدأت منذ الأمس وتنتهي في التاسعة من مساء اليوم.

ووصل الوفد الواحدة ظهرًا وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مقر لجنة كلية التربية الرياضية للبنات بمنطقة الزمالك، والواقعة ضمن نطاق الدائرة 13 ومقرها قسم عابدين، وتضم الوايلي والظاهر وعابدين وقصر النيل والأزبكية.

وقال حسن طاهر البرغوثي، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس الوفد الليبي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوفد يتكون من ممثلي الدول العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في ثاني جولاتها، مؤكدًا أن الوفد لم يلاحظ أي تجاوزات في الإدلاء بالأصوات، خاصة أن الترتيبات الأمنية جيد، خاصة في التنظيم والتعامل مع الطوارئ إلى جانب حرص القوات الأمنية علي تأمين الناخبين.

ويضيف نائب رئيس البرلمان العربي، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة المصرية تعد جيدة بشكل كبير: "الاهتمام بالتباعد الاجتماعي قلل فرص الإصابة إلي جانب التعقيم المستمر للجان".

وأشار إلى أن إقبال الناخبين بكثافة يدل على حرص المواطن المصري على أن يكون له دور في الحياة السياسية، وهذا مؤشر على منح القيادة السياسية الحرية الكاملة للمواطنين في اختيار من يمثلهم في البرلمان، منوهًا إلى أن مصر أرسلت رسالة قوية للعالم أجمع بأن الانتخابات شفافة: "العرس الانتخابي المصري فخر للعرب كلهم".

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، ومتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبين في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد خالد عبدالعال محافظ القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.