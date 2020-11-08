شعراوي: الانتخابات تسير بشكل طبيعي ومشاركة إيجابية للشباب وكبار السن

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لليوم الثاني على التوالي، في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، لحظة بلحظة، والاطمئنان على الحالة العامة للجان، واستقبال كافة البلاغات، ورصد الشكاوى والتعامل الفوري معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات، وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف، وعلى أكمل وجه.

وأشار شعراوي، الى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ13، في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحاً، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات، مضيفا أن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقرير غرفة العمليات أيضا، توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ13، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وارتداء الكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه جرى التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، واستمرارعمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم، وإزالة أي إشغالات، واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان، وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمشاركة المرأة المصرية بشكل لافت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والمشاركة الايجابية للشباب وكبار السن. وأضاف أنه جرى التنسيق مع المحافظات الـ13 لتوفير فرق شبابية في المراكز والمدن والقرى، لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.