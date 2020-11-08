والدة شهيد: حطيت ابني في صندوق عشان تحطوا صوتكم في صندوق الانتخابات

رغم مرضها الشديد وحركتها الواهنة، التي جعلتها تعتمد على عكاز طبي مع دعم زوجها، ترك المرض آثاره على وجهها الخمسيني الأبيض، الذي يخطف الانتباه بملابسها السوداء الفضفاضة، جاءت للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، معلقة صورة ابنها الشهيد على قلادة ارتدتها حول رقبتها.

على أبواب مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة، وقفت السيدة وفاء السيد، تبحث بعينيها الغائرتين عن صوره ابنها الشهيد، المعلقة قرب صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما إن رأتها حتى بدت عليها الفرحة وابتسمت بفخر، وسط ترحيب وحفاوة استقبال كبيرة لها وزوجها بين العاملين في المدرسة.

خضعت وفاء لعملية جراحية بالغة الصعوبة في ركبتها اليمنى قبل أشهر، ما دفعها لالتزام المنزل منذ ذلك الحين، حيث يقتصر خروجها على زيارة الطبيب، فضلا عن المشاركة بانتخابات الشيوخ والنواب، لحرصها البالغ على المشاركة خاصة منذ تكريم ابنها، بوضع اسمه على مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات سابقا.

"أنا بقول للكل أنا حطيت ابني في الصندوق عشان تنزل تحط صوتك في صندوق الانتخابات وتقف مع البلد".. رسالة وجهتها وفاء السيد والدة الشهيد مصطفى يسري عميرة، الذي تلقبه بـ"الشهيد الحي"، لجميع المواطنين لحثهم على المشاركة بالانتخابات، قائلة: "مقدرش مقفش جمب بلدي وأشارك في الانتخابات، دي بلدنا اللي دفعنا عشانها كل غالي حتى دم ولادنا وشبابنا".

ووجّهت والدة الشهيد، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الضخمة بالبلاد وتطويرها على هذا النحو خاصة في قطاع الطرق والكباري، الذي لم تتمكن من مشاهدته على هذا النحو مسبقا لمرضها، مشيرة إلى أنّ العديد من المرشحين حرصوا على تحيتها خلال انتخابات الدائرة، مشيدة أيضا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

وولد الرائد أبوعميرة، في 18 يوليو 1989، وتخرج في أكاديمية الشرطة دفعة عام 2010، وبذل روحه في أثناء فض اعتصام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية 14 أغسطس 2013، وأصيب خلال عمله في الفض برصاصات قناصة الجماعة الإرهابية، التي اخترقت فكه وساقه، ليناضل من أجل الحياة داخل المستشفى على مدار 3 أعوام، انتهت في 19 أغسطس 2016، بعد إصابته بجلطة في القلب.

ويتنافس بانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.