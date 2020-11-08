ضبط 6 أطنان سكر و1028 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، داخل مصنع للحلويات في منطقة شبرا الخيمة، تشمل 6 أطنان سكر ودقيق فاخر، و1028 قطعة "شيكولاتة"، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 أطنان زبد مجهولة المصدر، داخل ثلاجة بمدينة الخانكة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية لضبط الأسواق ومجابهة الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 6 أطنان و620 كيلوجرام "سكر حر، ودقيق فاخر، وجوز هند، وكاكاو"، تبين أنها مجهولة المصدر وبدون مستندات، بالإضافة إلى 1028 قطعة "شيكولاتة وجيلي"، بدون بيانات ومنتهية الصلاحيه تحت التجهيز، و120 عبوة "زيت طعام"، بدون بيانات، داخل مصنع حلوى في شبرا الخيمة.

كما تم ضبط ثلاجة في مدينة الخانكة، تحتوي على 3 أطنان "كبدة"، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، و3 طن "زبدة" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لعرضها للبيع بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية أمن القليوبية خلال حمله شنتها لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت ومخازن حفظ الأغذيه وثلاجات اللحوم، من ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في نطاق مدينة قليوب، عثر بها على 7 أطنان أسماك، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.