توافد المئات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالشرقية

توافد المئات من الناخبين فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب على اللجان بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة الشرقية، حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام اللجان، التي فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً، لممارسة حقهم القانوني والدستوري، والتعبير عن إرادتهم السياسية وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية.

وشهدت غالبية اللجان الانتخابية طوابير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية، مشددة تشمل الكشف عليهم بجهاز الكاشف الحراري قبل دخولهم اللجان، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وشهدت لجان "العصلوجي، وشيبة، وبني عامر، والنخاس"، بدائرة مركز الزقازيق، وكذلك اللجان بنطاق المدينة والوحدات المحلية "أولاد سيف، وشبرا النخلة، والعدلية، والزوامل"، ولجان مدارس "عزبة التل" الابتدائية، والشهيد "الصاوي"، بالوحدة المحلية لقرية "قهبونة"، واللجان الانتخابيه بالوحدة المحلية بقرية "قصاصين الشرق"، ولجنة مدرسة "الشهيد المقدم عادل عبد الحميد عيد" الإعدادية للبنين، ولجنة معهد "القراقرة" الابتدائي الأزهري بمنيا القمح، إقبالاً كبيراً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفي فاقوس، شهدت لجان "الخطارة، والحجاجية القديمة، وسوادة الإعدادية، وثروت الصادق فخر"، ولجان قرية "الديدامون"، و"الشهيد فاروق نجم"، بالوحدة المحلية بقرية "الصوالح"، إقبالاً كبيراً من كبار السن، للإدلاء باصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بلجان انتخابات مجلس النواب، للحد من تكدس الناخبين أمام اللجان، وتسهيل عمليات الإدلاء بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم‪.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل دور غرف العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الأحداث أولاً بأول، وتذليل أي عقبات محتملة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المراكز الانتخابية، كل في نطاقه، للتأكد من عدم وجود أي معوقات، وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية.