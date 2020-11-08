الحاج محمود متحديا شيخوخته: نازل أنتخب ونفسي في كرسي متحرك بالكهرباء

يتحرك على مهل علي كرسي متحرك بمساعدة أحد افراد الأمن، نحو لجنته بمدرسة "تحيا مصر 1 بالأسمرات"، سعيا وراء حقه الدستوري في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب، متحديا إعاقته الجسدية والممثلة في عجز كامل عن المشي، ما يضطره للاستعانه بكرسي متحرك للمشي، فضلا عن تقدمه في العمر كونه "خمسيني".

لم تمنع الحاج محمود محمد ابراهيم حسين صاحب الـ56 عاما، كل الصعوبات كونه لا يستطيع المشي ويتحرك عللا كرسي متحرك بمساعدة أحد الاشخاص، وشيخوخة واضحة، إضافة إلى مخاوف عدوى كورونا، عن المطالبة بحقه الدستوري والادلاء بصوته.

"أنا نازل عشان انتخب ونفسي في كرسي كهرباء ".. هكذا بدأ محمود حديثه لـ"الوطن"، مصمما على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الأمراض التي تلاحقه وعجزه الكامل عن المشي، ليضرب بذلك مثالا على اللإصرار والعزيمة والتصميم على المشاركة في الانتخابات.

وانتظم التصويت في لجان المقطم والأسمرات والخليفة، منذ الصباح، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب، وسط إقبال كثيف.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقي 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.