حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب شخصية مثابرة لا ينهار أمام العقبات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تكون لبقا مع من حولك، وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزلك الثاني عشر، ومن المهم ألا تلجأ للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.