مستشارة لجنة تنزل بأوراق التصويت لمسن: مبتحركش بس بلدي أهم

رغم كبر سنه وعدم قدرته على صعود درجات السلم ومرضه، لكنه لم يتوان عن تلبية نداء البلاد، كما وصفه، بمشاركته في انتخابات مجلس النواب 2020، ليطلب من زوجته اصطحابه للإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية، صباح ثاني أيام الاقتراع.

على عكازه الخشبي فاتح اللون، اتكأ محمد أحمد، الذي يتجاوز عمره الـ75 عاما، بيده اليمنى، بينما باليسرى استند على زوجته في حركاته البسيطة الضعيفة ليدخل إلى لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة، ليطلب من المسؤولين عنها مساعدته في الإدلاء بصوته دون الصعود.

وسريعا ما تحركت المستشارة نفرت شهاب، القاضية بلجنة 121 في المدرسة للنزول إليه، ليتمكن من التصويت على أبواب المدرسة، بأوراق الاقتراع لتسهيل المهمة عليه، نظرا لحالته الصحية، وسط شكر بالغ من زوجته التي تهللت أساريرها جراء تلك اللافتة الإنسانية.

"مهما كنت تعبان لازم أقف مع بلدي".. حرص المسن السبعيني على المشاركة اليوم بانتخابات مجلس النواب، معتبرا ذلك واجبه تجاه مصر، وأنّ رصوته أمانة سيسأل عنها، مطالبا الجميع بالإدلاء بأصواتهم من أجل استكمال مرحلة البناء والتنمية، مبديا سعادته بإنسانية القاضية التي لم تتأخر عن مطلبه ونزلت إليه سريعا.

يذكر أنّ تلك هي ذات اللجنة الانتخابية التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بصوته الانتخابي، في أول أيام انتخابات المرحله الثانية.

ويخوض السباق الانتخابي بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتين لمحافظات المرحلة الثانية.