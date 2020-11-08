مرشحون متنافسون بدمياط يسيرون ممسكين بيد بعضهم لحث الناخب على التصويت

قام مرشحوا مدينة فارسكور الأربعة بالسير وسط المواطنين ممسكين بيد بعضهم البعض في مشهد لم يحدث من قبل من أجل حث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم دون مطالبتهم بالتصويت لأحد دون، وهؤلاء المرشحين هم مجدي البساطي عضو مجلس الشوري سابقا والمرشح عن حزب مستقبل وطن و صلاح دعبس المرشح عن المقعد الفردي مستقل والمصرفي محمد بشتو المرشح على المقعد الفردي مستقل وعصام صبري بشتو المرشح عن المقعد الفردي عن حزب المصريين.

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، و مجدي البساطي و سمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.