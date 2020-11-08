وفاة عم وفاء عامر

أعلنت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة عمها.

وكتبت "وفاء" عبر صفحتها قائلة: "عمي السيد عامر في ذمة الله، الحبايب في الجنة".

وكانت الفنانة وفاء عامر نفت مؤخرًا ما تردد بشأن نشوب مشاجرة بينها وبين مسؤولي مطار الغردقة عقب مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "عامر" لـ"الوطن"، إنها تأخرت عن موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى القاهرة فاستقلت الطائرة التي تليها نظرا لوجود مقعدين شاغرين فيها. وأضافت: "كل الشكر والتقدير للقائمين على شركة مصر للطيران على جهودهم وتذليل كل العقبات أمام المسافرين".

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتعرض الفنانة وفاء عامر، لأزمة في مطار الغردقة الدولي، أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث تشاجرت مع العاملين على الطيران المدني والرحلات الداخلية.

وجاءت تفاصيل المشاجرة بأنها تأخرت عن موعد طائرتها التي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً متجهة إلى القاهرة، وهذا أجبرها على انتظار الطائرة التالية ولكنها رفضت ذلك، وحدثت مشاجرة بينها وبين القائمين على الطيران المدني والرحلات الداخلية، وقامت بتوبيخ العاملين.