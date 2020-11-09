بريد الوطن..التيك توك.. طريق الشهرة السريع

هى كارثة بكل المقاييس ظهرت فى مجتمعنا المصرى، تسمى الـ«تيك توك»، وجرس إنذار قوى فى أذن المسئولين، بداية من عدد من الأسر المصرية التى أصيبت بالرخاوة والبعد عن قيم مجتمع تميزنا به عبر عقود بعيدة من الزمن، قيم تعلمنا فيها شيئاً اسمه «العيب وما يصح وما لا يصح»، فأصبحت تلك الأسر أكثر انفتاحاً وتشدقاً بالمعاصرة، وأن هذا هو العالم الجديد الواجب أن نسير فى ركابه، فإذا بهذا الركب يهبط بنا فى هوة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله، فأصبحنا أمام أشياء كارثية، من إباحية لكل المستور، وأصبح المهم هو العائد من بث تلك الفيديوهات، التى وصلت لملايين الجنيهات، فى غمضة عين تصبح ملكاً لشخص كل مجهوده هو عمل فيديو، لا يهم المحتوى، المهم هو حجم المشاهدات الذى يترجم فى النهاية لمبالغ ضخمة تهبط على شخص نكرة غير معلوم مسبقاً، هذا الأمر أخطر من الحروب المسلحة لأنها تؤدى لتفتيت المجتمع من الداخل، وهل هناك أقسى من أن تشاهد صبياً صغيراً يلقى بمسن مسكين بمنتهى القسوة فى مصرف مياه، وعندما سئل عن السبب لفعلته أجاب بأنه أراد أن يحقق مشاهدات على اليوتيوب، وهذا السيل الغث من أشياء تزكم الأنف من إباحية غير أخلاقية تستحق من الكل أن ينتبه جيداً وكثيراً، لأن الأمر كارثة ومصيبة تهز كيان مجتمعنا المصرى.

محمد الطرابيلى

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