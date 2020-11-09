بريد الوطن.. وقفة الزمان

تلاقت دهشة والفلك والطوفان والأقمار

ومريم شوقى الملهوف فى شريان كل نهار

ونبراس بديجور الرحيل يشق ألف حصار

وسنبلة بكف الصبح بين شفاهها استمطار

غدت تلهو بقايا الوجد تنسج بردة الأحرار

وتستمع القصيدة لانبعاث الخلد فى إقرار

تداعب يوسفىّ الصبر والآفاق والأقدار

على متنٍ بقبضة صابر تلقى بها الأسرار

ولم يرفق بها نيسان أو تشرين أو آذار

عشقتك يا طيوف النصر حرية بغير ستار

تسوسن صبحها المشكاة والمصباح فى إصرار

وتعزف لحنها الصوفىّ ملتاعاً غداة يغار

هنا يقف الزمان تحية لشهادة الأبرار

عبدالناصر الكومى

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com