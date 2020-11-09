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محمود مسلم

بريد الوطن.. وقفة الزمان

كتب:

بريد الوطن
10:05 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
وقفة الزمان

وقفة الزمان

تلاقت دهشة والفلك والطوفان والأقمار

ومريم شوقى الملهوف فى شريان كل نهار

ونبراس بديجور الرحيل يشق ألف حصار

وسنبلة بكف الصبح بين شفاهها استمطار

غدت تلهو بقايا الوجد تنسج بردة الأحرار

وتستمع القصيدة لانبعاث الخلد فى إقرار

تداعب يوسفىّ الصبر والآفاق والأقدار

على متنٍ بقبضة صابر تلقى بها الأسرار

ولم يرفق بها نيسان أو تشرين أو آذار

عشقتك يا طيوف النصر حرية بغير ستار

تسوسن صبحها المشكاة والمصباح فى إصرار

وتعزف لحنها الصوفىّ ملتاعاً غداة يغار

هنا يقف الزمان تحية لشهادة الأبرار

                                                                  عبدالناصر الكومى 

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