بريد الوطن.. وقفة الزمان
كتب:
بريد الوطن
10:05 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
وقفة الزمان
تلاقت دهشة والفلك والطوفان والأقمار
ومريم شوقى الملهوف فى شريان كل نهار
ونبراس بديجور الرحيل يشق ألف حصار
وسنبلة بكف الصبح بين شفاهها استمطار
غدت تلهو بقايا الوجد تنسج بردة الأحرار
وتستمع القصيدة لانبعاث الخلد فى إقرار
تداعب يوسفىّ الصبر والآفاق والأقدار
على متنٍ بقبضة صابر تلقى بها الأسرار
ولم يرفق بها نيسان أو تشرين أو آذار
عشقتك يا طيوف النصر حرية بغير ستار
تسوسن صبحها المشكاة والمصباح فى إصرار
وتعزف لحنها الصوفىّ ملتاعاً غداة يغار
هنا يقف الزمان تحية لشهادة الأبرار
عبدالناصر الكومى
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