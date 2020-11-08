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محمود مسلم

وائل الدمرداش رئيسا للقطاع التجاري بمصر للطيران

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الوطن
10:31 م | الأحد 08 نوفمبر 2020
وائل الدمرداش

وائل الدمرداش

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف وائل الدمرداش، للعمل رئيسا للقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفا لعمرو العدوي، الذي قدم الطيار رشدي زكريا الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

وشغل الدمرداش عدة مناصب، آخرها مدير مكتب مصر للطيران بفرانكفورت، كما سبق له إدارة مكتب مصر للطيران بمدينة دار السلام، ومن قبل ذلك تولى العديد من المناصب الإدارية، منها مدير عام المبيعات الخارجية، ومدير عام تخطيط الشبكات بالقطاع التجاري، لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمدير التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية، والإقليمية (إكسبريس).

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