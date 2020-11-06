عماد أديب: "ترامب" تسبب في أخطاء جوهرية.. والتصويت لم تَشُبْه شائبة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليست مجرد حدث أمريكي داخلي، لكن يتم التعامل مع حدث كوني له تأثيراته في العالم والتوازنات الدولية والاقتصاد العالمي والصراعات الدولية وعلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا، والتي بها ثلاث قوى تحاول أن تأخذها لمخاطر كبيرة وهي إيران وتركيا وقطر، وهي دول تراهن على المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف "أديب"، خلال لقاء عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن السؤال عما يحدث في الولايات المتحدة ليس من سيفوز بالانتخابات الأمريكية؟ أو هل سيفوز بايدن؟، ولكن السؤال هو متى يعلن فوز بايدن؟ وكيف يتم القبول السياسي بهذا الفوز؟ وبأي عدد من الأصوات؟ وكيف سيكون الحال عندما يكون رئيسًا للبلاد؟ ونسبة حزبه في مجلسي الشيوخ والنواب؟، لافتا إلى أنه من الصعب جدا أن يكون هناك رئيس ثم تعطله أغلبية في مجلس الشيوخ والعكس صحيح.

وأشار إلى أن السيناريو الحالي زرعه وكتب السيناريو له وتسبب فيه دونالد ترامب، لافتا إلى أنه بالرغم أن "ترامب" هو المرشح المفضل لكثير من الاشخاص في العالم العربي لأسباب مفهومة، لكنه ليس الأفضل لشعبه، وهذا خيار شعبه بالنسبة لهم، وما فعله ترامب أنه زرع المشكلة بأخطاء جوهرية أهمها أنه دعا مناصريه ألا يذهبوا إلا في يوم الانتخابات ولا يقبلون على التصويت بالبريد.

وأكد أن النظام الأمريكي في التصويت يصعب أن تشوبه شائبة، وأجريت 59 انتخاباً أمريكياً حدثت بها 4 محاولات لإعادة فرز الأصوات، الأولى في 1887 والثانية في 1888 والثالثة خلال صراع "نيكسون" و"كيندي"، والمرة الرابعة في عام 2000 في واقعة فلوريدا الشهيرة.