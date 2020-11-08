عمرو موسى: مواقف أمريكا ستتغير جذرياً تجاه منطقتنا بعد فوز بايدن

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، إن العاصفة الناجمة من فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لم تهدأ بعد، ولكن قد تهدأ قريبًا بعد مساعي كثيرة كي يقبل الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب، النتائج كما اُعلنت وكما هي ظاهرة.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" ، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، قائمة على نظام واضح يتبادل فيه قيادات الحزبي الجمهوري والديمقراطي السلطة، فلا يصح عندما يتولى الحزب الجمهوري الرئاسة نعتبر أن الحزب الأخر ليس موجودًا أو العكس.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك سياسة أساسية في الولايات المتحدة الكل يعمل على تنفيذها وإن كان ذلك بطرق مختلفة، سواء تقليدية أو استثنائية، موضحًا أنه سيكون هناك تغير وتغيرات قد تكون جذرية في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية إقليميا وعالميا وربما في منطقتنا بشكل خاص.

وقال محامي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيتم رفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير انتخاب رئيس أمريكا بنهاية الأسبوع، وأن ترامب محق في عدم الاعتراف بفوز بايدن حتى الآن، وكرر دونالد ترامب مزاعمه بشأن ما سماه تزوير الانتخابات، متهمًا الديمقراطيين بسرقة الفوز، وقال مخاطبًا أنصاره: "أعكف حاليًا على تشكيل فريق دفاع يضم أقوى ما لدىّ من محامين".

وشدد على أن المحكمة العليا فى "بنسلفانيا"، كانت قد أصدرت قرارًا بضرورة عزل الأصوات التي وصلت عن طريق البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد، مضيفًا: "نعلم جميعًا السبب وراء إسراع بايدن بالإعلان زوراً عن فوزه".