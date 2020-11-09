عمرو موسى: أتوقع اختلاف السياسات الأمريكية إزاء إيران مع إدارة بايدن

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إنه لا بد أن نتوقع اختلاف السياسات الأمريكية إزاء إيران بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب، وبين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فالإدارة الجديدة ستلتزم بالاتفاق النووي الذي تم في السنوات الماضية.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه ليس معنى الالتزام هو الالتزام الحرفي أو الشرطي أو بكافة بنوده، ولكن بأجواءه وبيئته والسياسة التي تأسس عليها عودة إلى البيئة الخاصة بالاتفاق النووي، وإن كان سيأخذ في الاعتبار ما حدث في كل السنوات الماضية.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إلى أنه علينا الانتظار لتغايرًا في التعامل مع المشكلات التي تسببت فيها السياسات الإيرانية في الدول الإقليمية والعربية، " بايدن سيضيف أكيد بنود جديدة مع إيران، مش بس هيتكلم عن الاتفاقات النووية والصاروخية فقط، بل سيناقش الوضع الإقليمي الناتج عن الاضطراب".

وتابع :" السياسة في الدول العظمى سياسات مسؤولة يعني تستهدف شيء معين، والزعم بأن سياسة أمريكا ستنقلب في احد المواقف من مؤيد تماما للرافض تماما نستبعد ذلك، ولكن الطريقة في التعامل ستختلف نوعًا ما".