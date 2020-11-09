السلاب يحصد 1943 صوتا في 10 لجان بمصر الجديدة ومدينة نصر.. والسنباطي 593

أسفرت نتائج مؤشرات الفرز باللجان الفرعية بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، على حصول محمد مصطفى السلاب على أعلى الأصوات في معظم لجان دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر.

ورصدت "الوطن" نتائج 10 لجان بالدائرة حصل منها السلاب على 1943 صوتا، بينما تأرجحت الأصوات بين 5 منافسين هم عمرو السنباطي والذي حصل على 593 صوتا من هذه اللجان، وطارق شكري على 372 صوتا في هذه اللجان.

ونافس بقوة كل من تامر الشهاوي واللواء حمدي بخيت، وسمر فرج فودة، وحصل السلاب على 128 صوتا من لجنة الشهيد شريف حجاج مناع بألماظة، و210 من اللجنة 47 و211 صوتا باللجنة 48 و238 من اللجنة 49 و144 صوتا من اللجنة 91 بمدرسة السمنارة و159 صوتا من اللجنة 39 و266 صوتا من اللجنة 11 و93 صوتا من اللجنة 56 و183صوتا من اللجنة 51 و220 صوتا من اللجنة 50.