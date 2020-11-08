أخبار التعليم اليوم.. حقيقة إغلاق المدارس وقطع التيار حرصا على الطلبة

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، يهتم الكثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعة من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وزير التربية والتعليم يعلق على إغلاق المدارس: قرار دولة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ قرار إغلاق المدارس بسبب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، متعلق بالدولة، مؤكدًا أنّ الأسبوع الرابع من العام الجديد يسير بصورة منتظمة، ولم يتم رصد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي في المدارس.

وأكد "شوقي" أنّ الوزارة ليس لديها أي مخاوف حيال فيروس كورونا المستجد، خاصة أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملتزمة باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، فضلًا عن توفير غرف عزل بالمدارس مخصصة لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، موضحًا أنّ نسب الحضور بالمدارس مرتفعة للغاية، وذلك نظرًا لحرص التلاميذ على حضور الحصص الدراسية داخل المدرسة.

الأمطار تتسبب في فصل التيار الكهربائي عن فصول المدارس

وتزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها العديد من المحافظات، خاصة محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية، بدأت العديد من المدارس صباح اليوم بـ فصل التيار الكهربائي داخل الفصول الدراسية، حفاظًا على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

ووفقًا لمصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية اتخذت الإجراءات الاحترازية للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ، ممثلة في سقوط الأمطار بغزارة بين الحين والآخر في بعض المحافظات، وذلك في إطار حرصها على توفير الحماية الكافية لجميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

ومن أبرز هذه الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول الدراسية بالمدارس حال تساقط الأمطار بغزارة وعدم إعادته إلا بعد التأكد تمامًا من جفاف الجدران والأرضيات، والتأكّد من صيانة مفاتيح الكهرباء التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.