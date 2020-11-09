نتائج أولية لـ 25 لجنة بعابدين: أشرف حاتم 232 صوتا.. وأبو حامد 19

انتهت أعمال فرز 25 لجنة فرعية بدائرة عابدين من أصل 66 لجنة على مستوى الدائرة.

وأشارت النتائج الأولية لأعمال الفرز في تلك اللجان، إلى تقدم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، ومرشح حزب مستقبل وطن بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يليه بالترتيب المرشح المستقل أمير هلال، ثم الدكتور شيرين فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، ثم الدكتور محمد أبو حامد مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وكانت قد أغلقت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد انتهاء المدة القانونية للتصويت.

وكانت اللجنة الفرعية رقم 55 بمدرسة نوربار الإعدادية التابعة لدائرة عابدين، انتهت من أعمال فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت المؤشرات الأولية لأعمال الفرز، أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم على مدار يومين بلغ 624، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 471، أما الأصوات الباطلة 157 في الفردي، وفي القائمة 153 صوتا باطلا.

وأظهرت المؤشرات تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بحصولها على 394 صوتا، وتليها قائمة تحالف المستقلين حصلت على 77 صوتا.

وعلى مقاعد الفردي تقدم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 232 صوتا، والدكتور شيرين أحمد فؤاد على 35 صوتا، أما المرشح وليد جرجس حصل على 82 صوتا، وأمير هلال على 56 صوتا ومحمد أبو حامد على 19 صوتا.

وشهدت اللجنة الانتخابية كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع الكحول الطبي والكمامة على المواطن قبل اصطفافه منتظرًا دوره قبل الإدلاء بصوته.

كما تواجدت العلامات الفاصلة للمسافات الآمنة بين الناخبين أثناء التواجد في صفوف الناخبين ثم التأكد من الالتزام من ارتداء القناع وإعطائه مناديل معقمة، كما يتم قياس درجة حرارة المواطن للتأكد من صحته، ويختتم بمروره ببوابة التعقيم، قبل مباشرة حقه الانتخابي.

كما شهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة.

وتشهد دائرة "عابدين" منافسة شرسة بين 10 مرشحين فرديين في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 5 مستقلين.

ويتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.