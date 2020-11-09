دقدق يحصد 224 صوتا وحامد 215 في اللجنة 14 بـ"الخلفاء الراشدين" بحلوان

أسفرت نتائج الفرز في اللجنة رقم 14 ومقرها مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن تقدم المرشح المستقل مصطفى دقدق بعدما حصل على 224 صوتا انتخابيا، يليه في المركز الثاني مرشح حزب مستقبل وطن عبد النعيم حامد بـ215 صوتا انتخابيا.

وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح عمار عبد الحميد بـ195 صوتا، يليه النائب حمدي عبد الوهاب بـ159 صوتا، ثم مرشح حزب مستقبل وطن عرفة صالح بـ129 صوتا، ليحل مرشح الحزب نفسه عيد حماد في المركز السادس بـ114 صوتا انتخابيا...".

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 14 بمدرسة الخلفاء الراشدين 6368 صوت انتخابي ، حضر منهم 960، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 733، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 227 صوت.

ويتنافس في الدائرة رقم 19 بحلوان 57 مرشحا فرديا على 3 مقاعد، بينما انحصرت القوائم المنافسة على المقاعد الـ100 في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بين "القائمة الوطنية من أجل مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".