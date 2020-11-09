مطر يقابل أبورياش والرقيعى ويواجه كامل في جولة الإعادة بشمال سيناء

أعلنت النتائج بالدائرة الأولى بشمال سيناء على حصول المرشح عزيز مطر على 11100 بينما حصل المرشح صالح أبورياش على 6303 أصوات، وهما أعلى الأصوات، وفى الدائرة الثانية حصل الشيخ سلامة الرقيعى على أعلى الأصوات برصيد 8934 بينما حصل المرشح سامى كامل على 6373، وبهذا يكون قد خرج مرشح مستقبل وطن فردى من السباق بعد حصوله على 5423 صوتا.

ومن المقرر أن يخوض عزيز مطر والشيخ صالح أبورياش جولة الإعادة، فى الدائرة الأولى، بينما وصل للإعادة فى الدائرة الثانية كل من الشيخ سلامة الرقيعى وسامى كامل.

وحصلت القائمة الوطنية بشمال سيناء على 5669 بينما حصلت كابوريا على 1308 أصوات.

وكانت شمال سيناء قد شهدت عملية فرز حتى ساعات الصباح الأولى بعد عملية تجميع الأصوات بمقار اللجان الانتخابية.

وجاءت نتائج التصويت على المقاعد الفردية كالآتى: عبدالعزيز مطر إسماعيل سالم 11100 ومحمد مدحت محمد رفاعى 1821 وفايق العبد حمدان الخليلى 2250 وصالح سلامة حسن رياشات 6303 ومحمد السيد سليمان على 3037 عبدالحميد عثمان حمدان ابوعتله 52، خالد عودة عبدالفتاح الشريف 258، إبراهيم سالم إبراهيم الكاشف 1017، أحمد يونس أحمد محمد 1719، محمد العبد محمد العبد 635، محمد أحمد محمود أحمد عبدالرحمن 441، عادل محمد على زناتي 584، عبدالناصر إبراهيم عبدالعزيز شعبان 129، علاء اجميعان عامر حماده عبيد 1069، ياسر حمدى أحمد عرابى 6211، وائل محمد سليم أحمد 1794، حسام شاهين منسى إبراهيم 1913، أنور سعيد محمود إبراهيم 711، إيهاب حسن عبدالوهاب أحمد 2201.