إعادة بين مرشح تحالف دعم مصر و3 مستقلين في دائرة سيدي سالم بكفر الشيخ

أظهرت النتائج الأولية للجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، أن جولة الإعادة ستجرى بين مرشح حزب الشعب الجمهوري، و3 مستقلين.

وكشفت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، حصول علي أحمد أبو أحمد، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وتحالف دعم مصر، على 33852 صوتا، بينما حصل محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على 26026 صوتا، فيما حصل محمد هاشم، مستقل، على 25752 صوتا، وماهر المصري، مستقل على 23132 صوتا.