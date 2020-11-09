القائمة الوطنية وسليمان والحناوي في صدارة دوائر التجمع والنزهة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة السابعة، والتي تشمل التجمع الخامس والأول والنزهة ومدن الشروق وبدر والرحاب، حصول مرشحي "مستقبل وطن"، في الدائرة على أعلى الأصوات بما يتخطى نصف عدد الأصوات الصحيحة التي صوتت، ما يعني فوزهما من الجولة الأولى، فيما تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بفارق كبير عن تحالف قائمة تحالف المستقلين.

وقال المستشار محمد فؤاد، رئيس اللجنة العامة، إنَّه من أصل 77165 صوتا صحيحًا، حصل محمد سليمان مرشح "مستقبل وطن" على 46 ألف صوت، وحصل زميله بالحزب على 40 ألف صوت. واتسع الفارق بينهما وبين بقية المرشحين الذين بلغ إجمالي عددهم 43 مرشحًا بفارق كبير، حيث حصل خالد عامر على 8090 صوتًا وأحمد عبدالحميد على 1304 أصوات.

وفيما يتعلق بالقوائم، أضاف رئيس اللجنة أنَّه من أصل 80667 صوتًا حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 69840 صوتًا، بفارق كبير عن منافستها، قائمة تحالف المستقلين، التي حصلت على 11019 صوتًا.

وهنأ المرشح المستقل الخاسر خالد عامر، منافسه الفائز محمد الحناوي، المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، فيما قال المرشح محمد عمارة، فيما بدا الوجوم على معظم المرشحين الآخرين عقب إعلان النتيجة.