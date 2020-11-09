مؤشرات أولية: الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة أبوحماد والقرين

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة، في محافظة الشرقية، ومقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين، عن الإعادة بين 4 مرشحين.

وكشف البيان الإحصائي، الذي أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات صباح الاثنين، عن أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية، التابعة للجنة العامة، يبلغ 334 ألف و344 ناخباً وناخبة، بينما يبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان بالدائرة 139 ألف و591 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 129 ألف و732 صوتاً، بينما جاء أكثر من 10 آلاف صوت باطلاً.

وأظهرت النتائج الأولية عدم فوز أي من المرشحين بأحد مقعدي الدائرة، ويخوض 4 مرشحين، حصلوا على أعلى الأصوات، جولة الإعادة، وهم:

1- أحمد فؤاد أباظة، حصل على 44 ألف و605 أصوات.

2- جلال صيام، حصل على 34 ألف و562 صوتاً.

3- فرج سلامة، حصل على 29 ألف و324 صوتاً.

4- ثروث سويلم، حصل على 26 ألف و894 صوتاً.