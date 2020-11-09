أحزاب مستقبل وطن والوفد والجمهوري تحسم 15 مقعدا فرديا بالقليوبية

شهدت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، والتي جرت على مدار يومين ضمن محافظات المرحلة الثانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نجح مرشحو ائتلاف الأحزاب بقيادة حزب مستقبل وطن في التقدم وحسم 15 مقعدًا فرديًا دفعة واحدة دون إعادة، والتي من المقرر أن تُجرى على مقعد واحد فقط في دائرة قليوب والقناطر الخيرية.

واستحوذ مستقبل وطن على 13 مقعدًا، والشعب الجمهوري على مقعد، وكذلك الأمر لحزب الوفد، فيما خسر جميع المستقلين والأحزاب الأخرى بالدائرة التي تنافس فيها 223 مرشحًا في مواجهة الائتلاف.

فيما حسمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" مقاعد القائمة الـ14، حيث فازت بفارق كبير عن قائمة تحالف المستقلين في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

خروج 8 نواب حاليين دفعة واحدة أبرزهم "حسب الله" و"السعيد"

المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت الجولة الأولى خروج 8 نواب حاليين دفعة واحدة، هم المتحدث الرسمي للبرلمان صلاح حسب الله الذي خاص المعركة عن دائرة شبرا مستقلًا، وحسين عشماوي عن قليوب، وجمال كوش عن مركز بنها، ورضوان الزياتي عن الخانكة، وعبدالعزيز الصفتي عن شبين القناطر، وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا، ورشاد شكري عن طوخ.

بينما احتفظ 10 نواب بمقاعدهم عن طريق الفردي والقائمة، وهم النواب عاطف ناصر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وسولاف درويش، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود بدر، ومجدي سيف بدائرة بنها، ومحمد الفيومي، ومحمد مدينة عن الخانكة، وعادل عمار عن القناطر، وسمير صبحي عن شبين القناطر، وحسن عمر حسانين.

واقتنص ابناء القليوبية 3 مقاعد إضافية عن طريق القائمة الوطنية بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا من خارج كوتة المحافظة، وهم الدكتور صفي الدين خربوش عن حزب الشعب الجمهوري، وعمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب، وهما من أبناء قرية شبلنجة مركز بنها، والدكتور النائب الحالي محمد سليم ابن طوخ، وهؤلاء دخلوا من بوابة القاهرة ومحافظة كفر الشيخ.

يذكر أن 223 مرشحًا تنافسوا على 16 مقعدًا فرديًا لانتخابات النواب بالقليوبية خلال الجولة الأولي، بينما تنافست قائمتان على 14 مقعدًا للمحافظة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا هما القائمة الوطنية "من أجل مصر" وقائمة "تحالف المستقلين".