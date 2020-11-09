"خير بالتقسيط".. الأورمان تطلق مبادرة للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

طرحت جمعية الأورمان مبادرة خيرية للمساهمة في تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الاكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في محافظة الغربية.

تهدف المبادرة إلى تسقيف المنازل المتهالكة تمامًا أو بدون سقف، فعبر تبرعات المواطنين تقوم الجمعية بتعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.

وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الغربية، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بمراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وساهمت جمعية الأورمان أيضًا في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن "مشروع أكفل قرية فقيرة"، وتعريش أسقف "20186" منزل بجميع المحافظات، منهم إعادة إعمار 434 منزل، وتعريش 300 منزل في محافظة الغربية.

ولتحفيز المواطنين على التبرع، أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف تعريش المنازل المتهالكة بالقرى والمراكز.

وأوضح مدير عام الجمعية، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا، على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

واختتم "شعبان"، أن مبادرة "خير بالتقسيط" هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، كما أنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي، من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر.