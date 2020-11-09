"صقر 68".. أسوان جاهزة لمجابهة الأزمات وكوارث السيول

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد والتجهيز الجيد للبروفة العملية ونماذج المحاكاة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس لفصل الشتاء، خاصةً مع احتمالية سقوط الأمطار الرعدية والسيول.

وتجري محافظة أسوان تجربة اصطفاف المعدات بمختلف الوحدات المحلية، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك استعداداً لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر 68"، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع الدفاع الشعبي.

وشدد المحافظ على مسئولي الجهات المختلفة بالعمل بروح الفريق الواحد، من أجل التعامل الفعال والإيجابي بشكل فوري ومتناسق، في حالة حدوث أي أمطار أو سيول، للحد من تداعياتها وتخفيف أضرارهاـ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مع تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب، لفتح معسكرات إيواء عاجل بها، تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، فضلاً عن مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة في كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، أن هناك استعدادات متواصلة تقوم بها أجهزة الإدارة، بالتعاون مع الجهات المختلفة للتدخل السريع مع أي أحداث طارئة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال المراجعة الكاملة لمخرات السيول و"البرابخ" أسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية، بإجمالي 36 مخراً صناعياً، و23 سد حماية وحاجز ترابي، و13 بحيرة صناعية.