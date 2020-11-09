المؤتمر الدولي للبيئة بأسيوط: ارتفاع نسب تلوث حليب الأبقار بـ"الرصاص"

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتميز المشاركات البحثية التي شهدتها جلسات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي "التحديات والحلول"، والتي جاءت معبرةً عن أفكار الباحثين من كافة الأقطار العربية الشقيقة والجامعات المصرية بمراكزها البحثية في مختلف المجالات البيئية، مؤكداً علي أهمية دور العلم والعلماء في الحفاظ علي صحة وسلامة الأفراد في مختلف المجتمعات مشيراً إلى أن الافتتاح شهد حضور العميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات، والدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، وعدد من نواب الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة إلي جانب حشد كبير من المتخصصين والباحثين المهتمين بالشأن البيئي والصحي والمجتمعي .

وأشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر إلي مشاركة نحو 44 بحثاً علمياً متنوعاً ممتداً علي مدي يومين، حيث شهد اليوم الأول مشاركة 23 بحثاً علي مدي 4 جلسات علمية من بينها "تقييم تجارب المدن الجديدة طبقاً لمؤشرات التنمية العمرانية المستدامة " للدكتور كامل عبد الناصر والدكتور عصام الدين محمد أساتذة التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة أسيوط والدكتورة أماني ناجي بكلية الهندسة جامعة المنيا والدكتورة أسماء محمد عبدالله بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا جامعة المنيا، والتي استهدفت اجتذاب السكان إليها وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير فرص عمل ومن ثم الاكتفاء الذاتي بها مستغلاً في ذلك الموارد المتاحة من خلال تحليل وتقييم ثلاث تجارب سابقة وهي تجربة فرنسا والمملكة العربية السعودية والعاشر من رمضان بمصر وذلك للوصول إلي أهم مؤشرات التنمية العمرانية المستدامة التي ساعدت في نجاح هذه التجارب .

وشهد اليوم الأول للمؤتمر دراسة حول "تقدير مستويات الرصاص والكادميوم في اللبن بمحافظة سوهاج " للدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد الباقي بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط، والدكتورة ريم محمد صلاح الدين بمديرية الطب البيطري بسوهاج، والتي أوضحت أن ارتفاع مستويات الرصاص والكادميوم في حليب الأبقار يشير إلي تلوث البيئة المحيطة بالأنشطة الصناعية والكثافة المرورية وعدم ترشيد استهلاك الأسمدة التي تحتوي علي المعادن العالية وتلوث التربة و والماء والغذاء موصيةً في ذلك بوضح وحدات معالجة الحليب تحت مراقبة صارمة، وتثقيف المزارعين بشأن سلامة الأعلاف الحيوانية وتأثيرها علي نوعية الحليب وطرق التعامل معها بأمان .

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر أن جلسات اليوم الثاني تضمنت مشاركة 21 بحثاً علي مدي 4 جلسات علمية من بينها "الأنظمة والتشريعات ودورها في تحسين مستوي استدامة الموارد المائية في المشاريع العمرانية "للدكتور محمد الصغير بكلية الهندسة جامعة المرقب والدكتور عبد الباسط محمد كلية الهندسة جامعة طرابلس، والتي تناولت دور القوانين والسياسات التنظيمية والمعايير والحوافز المادية في تفعيل وتحسين مستوي استدامة الموارد المائية إلي جانب التعرف علي مستوي أداء متغيرات الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تحسين مستوي استدامة المياه وكذلك تحديد الصعوبات التي تواجه هذا المستوي، والتي خلصت إلى أن معدل استخدام معايير الاستدامة للموارد المائية في المباني الليبية ضعيف لذلك فإن تحسن مستوي استدامة الموارد المائية في تصميم المشاريع العمرانية يرتبط بشكل وثيق بتحسن فاعلية متغيرات عامل الأنظمة والتشريعات .

واستعرضت دراسة "دور كليات التربية في رفع الوعي البيئي في ضوء رؤية مصر 2030" للدكتور حسن محمد حويل بكلية التربية جامعة أسيوط، والتي أكدت علي الدور الهام لكليات التربية باعتبارها المؤسسة التي تعد المعلمين المنوط بهم تربية عقول شباب الغد، ورجال المستقبل من خلال تنمية الوعي البيئي للمجتمع عن طريق تضمين الأهداف الاستراتيجية للبيئة 2030 في مناهج البرامج التعليمية المختلفة لإعداد معلم وعقد ندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تتناول القضايا والمشكلات البيئية والحلول المثلي لها .