ضبط 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بمخازن لا تتبع الاشتراطات الصحية

في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لجميع المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لجميع الظواهر السلبية بالاسواق، والتى تضر بمصالح المواطن المصري .

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، نجاح الفرع الإقليمي بالجهاز بمحافظة أسيوط، بناء علي المعلومات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية وبالاشتراك والتنسيق مع الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة ومديرية التموين ومكتب الصحة بضبط ما يقرب من 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مخازن أدوية بها عقاقير مخدرة بكميات كبيرة. وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات هيئة الرقابة الإدارية للجهاز، تم التنسيق مع التفتيش الصيدلى وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر المخازن بالمحافظة وأسفرت الحملات عن:

أولاً: في مجال الأغذية:

• تم ضبط مخزن منتجات غذائية غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية به نحو 20 طن مواد غذائية، وقد تم ضبط منتجات غير صالحة تم إعدامها بمعرفة مكتب الصحة، بالإضافة إلى التحفظ على باقي الكميات، التي تقدر بنحو 53000 كرتونة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

• تم ضبط مخزن سلع غذائية تونة ومنتجات ألبان غير مرخص به نحو مليون وخمسمائة ألف عبوة تونة و29315 عبوة جبنة بيضاء، و5933 عبوة خميرة، بإجمالي نحو 293 طن مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

• تم ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص به نحو 18 طناً و666 كجم مواد غذائية، كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستخدام بلغت 364كجم، وتم التحفظ عليها.

• تم ضبط ثلاجة لحوم بها نحو 322كجم منتجات ألبان منتهية الصلاحية و133كجم لحوماً منتهية الصلاحية، كما تم ضبط نحو 150كجم منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إعدامها بمعرفة مسئول مكتب الصحة.

ثانياً: في مجال المهمات الطبية:

• تم ضبط 3000 قرص مخدر بمخزن غير مرخص ملحق بصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

• تم ضبط 191 أمبولاً مخدراً، و9028 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية وتم تحرير محضر بالواقعة.

• تم ضبط 1143 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية تم تحرير محضر بالواقعة، وقد تبرع صاحب المنشأة بالمضبوطات لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط وتعهد صاحب المخزن باستكمال إجراءات التراخيص.

• تم ضبط 747 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقد أوضح رئيس الجهاز أن صحة المواطن ومصالحه الاقتصادية من أولويات أجهزة الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن بتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لكل المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية. كما يدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.