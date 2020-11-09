في ساعة ونصف.. 13 ألف مواطن سحبوا كراسات شروط 125 ألف وحدة سكنية

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن عدد المواطنين الذين تقدموا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لسحب كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان الغاجتماعي لمحدودى ومتوسطي الدخل، بلغ 13 ألف مواطن.

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، «إقبال كبير على سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط التى طرحتها وزارة الإسكان فى مكاتب البريد اليوم، فى ساعة ونصف فقط، تم سحب 13 ألف كراسة، رسالة لكل من يريد الحجزا إطمئنوا.. الكراسات تكفى الجميع رجاء.. التزموا بارتداء الكمامات تحيا مصر»، في إشارة إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن المناسب لكل من يتقدم بطلب لوزارة الإسكان.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح أن باب التقديم مفتوح لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، حتى يوم الاثنين الموافق 7 من ديسمبر القادم، لسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية

وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

شراء كراسة الشروط المُتضمنة إستمارة حجز الوحدة السكنية بمكاتب البريد المميكن

وكانت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قالت : يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن فى الأسبوع الأول للحجز، والذى تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، سحب أكثر من 20 ألف كراسة شروط.

فيديوهات توضيحية لراغبي الحجز

وكانت الرئيس التنفيذي للصندوق، أوضحت أنه تم نشر فيديوهين جديدين عبر القنوات الرسمية للصندوق في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وجاء الفيديو الأول عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل(https://youtu.be/uwdYlZ92v58)، والفيديو الثاني عن الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل (https://youtu.be/lG8bQYJYoiE)، وبهما معلومات شاملة مثل أماكن الطرح والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، والأقساط المطلوبة، بالإضافة إلى حدود الدخل وطرق التقديم، والدعم المقدم من الدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يجعلهما بمثابة ملخص مرئي لكراسة الشروط، وذلك بجانب الفيديو الذى سبق نشره عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو، والذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي (https://youtu.be/j7Rmb68ehjY).

جميع المعلومات متاحة على صفحة الصندوق

وأوضحت، أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.