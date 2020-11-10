محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وأسفل كوبري المزلقان

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، أعمال تطوير ميدان المديرية والمنطقة الواقعة أسفل الكوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة تخطيط المنطقة وخلق محاور مرورية جديدة، في ظل الوضع الحالي بعدما تم الانتهاء من إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة بني سويف العاصمة.

واستمع المحافظ لعرض موجز "presentation" عن التصميم الهندسي الذي أعدته مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع المرور، لتطوير منطقة أسفل الكوبري، والذي يتضمن خلق محاور مرورية جديدة، وأعمال تجميل متنوعة ووضع علامات إرشادية، بما يتماشى مع الكوبري الجديد وضمن التطوير الشامل للميدان، حيث يتضمن التصميم أعمال توسعة للمحاور المرورية القائمة وتجميل، علاوة على تشغيل الشارع أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز وشارع الرياضي وفقا للحركة المرورية السابقة قبل البدء في إنشاء الكوبري الجديد بالميدان.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، خاصة بعدما تم الانتهاء من أنشاء الكوبري وما ترتب على ذلك من تغيير في طبيعة ومسارات الحركة المرورية بالمنطقة التي تقع في واحد من أهم وأشهر ميادين العاصمة، خاصة وأنه يتقاطع مع شوارع رئيسية ومنشآت حيوية وتجارية مثل أحمد عرابي وصفية زغلول والرياضى والنصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين المواجهة لمسجد عمر بن عبد العزيز ومحطة السكة الحديد الرئيسية بالمدينة العاصمة.

رافق المحافظ خلال جولته، كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، العميد محمد أبو السعد مدير المرور، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.