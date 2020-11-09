الإعادة بين "عزيز وعرابي" بالدائرة الأولى في شمال سيناء

أظهرت المؤشرات الأولية للجان الفرز بشمال سيناء، تصدر "عزيز مطر" مرشح حزب مستقبل وطن أعلى الأصوات على المقعد الفردي بـ 11565 صوتًا، يليه المرشح ياسر عرابي، فردي مستقل، بـ6359 صوتًا لتنحصر جولة الإعادة بين المرشحين اللذان ينتميان لقبيلة "الفواخرية" إحدى أكبر قبائل مدينة العريش.

وفى الدائرة الثانية حصل الشيخ سلامة الرقيعي، على أعلى ألاصوات 8934 صوتًا، بينما حصل المرشح سامي كامل على 6373 صوتًا، ليخرج مرشح مستقبل وطن فردي من السباق بالدائرة بعد حصوله على 5423 صوتا.

وفي سياق آخر، قال شهود عيان من أهالى العريش، إن مجموعة من الصبية قاموا بتمزيق اللافتات وجمعا على "عربات كارو" وأضاف الشهود أنه تمت سرقة جميع اللافتات من ميادين وشوارع العريش الرئيسية، بالإضافة الى البنرات والصور المعلقة على أعمدة خشبية بميادين الرفاعى والنصر والقاهرة والساعة.

وأوضح أحد ألاشخاص أن اللافتات والبنرات يتم أستخدامها في تعريش العشش لتقيها من الأمطار في الأحياء النائية وتوفر على أصحاب العشش شراء أغطية بلاستيكية تكلفتها تزيد عن 1000 جنيه للعشة الواحدة.