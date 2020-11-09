إعادة بجميع دوائر الدقهلية وخسارة عدد من النواب

انتهت الجولة الأولى لانتخابات النواب بالدقهلية دون أن يحقق أي مرشح الأصوات التي تؤهله لحسم المعركة، فضلًا عن العديد من المفاجآت بخصوص خروج مرشحين ذوي ثقل، فيما تجري جولة الإعادة بجميع الدوائر يومي 7 و 8 ديسمبر القادم.

وشهدت الانتخابات مفاجآت كبيرة بخروج رئيس نادي الزمالك المعزول، بعد تراجعه للمركز السادس في ترتيب الأصوات، بحسب البيان الإحصائي للدائرة في الداخل، ولحق به عدد من النواب الذين لم يتمكنوا من حصد أصوات تؤهلهم لجولة الإعادة مثل ثلاثي دائرة مركز المنصورة النواب" محمد عقل، والسيد حجازي، وخالد حماد" وكذلك النائب محمد الشوري في دائرة طلخا، والنائب إيهاب السلاب في دائرة شربين، والنائبة أمال طرابية بدائرة منية النصر.

وكان من بين المفاجآت أيضًا، خروج جميع السيدات وعددهن 36 سيدة من الجولة الأولى، ولم تتمكن أيا منهن حصد أصوات تؤهلها لخوض معركة الإعادة، رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها بعض المرشحات خلال الجولة الأولي مثل الدكتورة داليا الإتربي بالمنصورة والدكتورة جيهان السواح في دائرة طلخا.

وخرجت احتفالات صاخبة من اللجان العامة إلي قرى المرشحين الذين حصلوا على أصوات تؤهلهم لخوض معركة الإعادة، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بقرى الخاسرين من الجولة الأولي.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب تجري في محافظة الدقهلية، ضمن محافظات المرحلة الثانية، مقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا وتتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.