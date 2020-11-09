التحفظ على 9 أطنان أرز غير صالحة للاستهلاك بكفر الدوار

نفذت إدارة تموين بندر كفر الدوار، حملة موسعة، اليوم، برئاسة مصطفى غريب، وعضوية خالد سعيد، وكامل عمران، مفتشي الإدارة، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى، ومكتب مراقبة الأغذية، وقوة من مباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر تموينية عبارة عن غش تجارى وجرى التحفظ على 33 كيلو لحوم بلدية داخل أحد مطاعم بيع اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي قدرها 6.5 كيلو، و24.5 كيلو جرام كبده مجمدة بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 كيلو لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة، من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بكفر الدوار، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية، أسفرت عن ضبط 9 أطنان من الأرز غير صالح للاستهلاك الآدمى لإحتوائه على حشرات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار تلك الحملات التي تلاحق المتاجرين في السلع الفاسدة، وتشديد الرقابة على الأسواق وتجار السوق السوداء.