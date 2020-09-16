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ضبط 21 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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الوطن
05:28 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
ضبط 21 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 21 طنًا و487 كيلوجرامًا اشتملت على لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 25 محافظة.

وذكرت الهيئة أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم ضبطها بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومطروح، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

وأضافت أنه تم تحرير 155 محضرًا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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