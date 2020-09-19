ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في المنوفية

ضبطت مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة المنوفية، كميات كبيرة من اللحوم والدهون غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في حملة مكبرة بمركز السادات، وذلك خلال استهداف بعض المنشأت التي تقدم المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 250 كجم لحوم مفرومة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لحوم مجمدة المتواجد بناحية كفرداود الجديدة بمركز السادات، لحيازته على لحم مفروم غير صالح للاستخدام الآدمي.

كما تمكنت مديرية الطب البيطري في المنوفية، من ضبط مصنع لحوم مجمدة بناحية مدينة السادات لحيازته لحم مفروم ودهون حيوانية وكفتة منتهية الصلاحية، وتم ضبط طن و250 كجم لحوم، وتم تحريز اللحوم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.