4 شروط للحصول على رخصة قيادة مركبات النقل البطيء في أحياء الجيزة

كشفت محافظة الجيزة، عن الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة لمركبات النقل البطيء بالأحياء.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها المستمرة للمتابعين والقراء أبرز المستندات المطلوبة وشروط الحصول على الرخصة.

المستندات المطلوبة

- عدد 3 صور شخصية.

- موافقة الجهة التي يعمل بها.

- شهادة طبية تفيد سلامة البنية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال كهرباء/غاز/تليفون.

شروط الحصول على الخدمة

• السن: لا تقل عن 21 سنة.

• عدم وجود سوابق جنائية.

• إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

• موافقة جهة العمل إذا كان من العاملين بالحكومة/الوحدات المحلية/القطاع العام.

إجراءات المواطن

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

المستندات المطلوبة لنقل قيد رخصة تسيير مركبة:

- ملف نقل ملكية.

- مطابقة لصحة رقم الشاسية والمحرك.

- ورق فحص.

- التأمين الإجباري.

- طفاية حريق.

- مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- رخصة قيادة.

- شهادة مخالفة.

- بطاقة رقم قومي.

شروط الحصول على الخدمة

• امتلاك المركبة.

إجراءات المواطن

- يقدم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

- إثبات شخصية المواطن ومحل إقامته (بطاقة الرقم القومى / جواز سفر).

- ملحق وثيقة التأمين الإجباري التي تغطي المسئولية الناشئة عن حوادث مركبة.

- شهادة بيانات من الجهه المقيدة بها المركبة اصلا في حالة الرخصة المنتهية، أما في حالة الرخصة المؤمنة سارية المفعول لا تطلب شهادة بيانات.

- نموذج الفحص الفني للمركبة.

- نموذج الفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

- تقديم سند انتقال الملكية في حالة نقل الملكية.

- شهادة براءة ذمة صادرة من النيابة المختصة.

- تسليم اللوحات المعدنية من قسم المرور المقيدة به المركبة.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.