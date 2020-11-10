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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتصف رجل برج الجدي بأنه منظم جدا ويرفض العشوائية في التعامل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون وللتصرف بإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

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