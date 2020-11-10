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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يمتلك مواليد برج الدلو صفات مميزة ومحببة للآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي المال وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك جيدا قبل تنفيذها وركز على تنمية وضعك المالي بأسلوب آمن.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يساعدانك على بناء وتوطيد علاقات مفيدة تربطك بالأحباب والأصحاب وتنجذب لاكتشاف أشخاص جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

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