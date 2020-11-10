حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مراعاة مشاعر الآخرين وحب الإبداع والخيال أبرز صفات مواليد برج الحوت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي قرارات متسرعة أو أي مغامرات في البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس