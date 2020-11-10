العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بعد يومين من تغيبها بالدقهلية

عثر أهالي قرية "الرودة" التابعة لمركز المنزلة، اليوم، على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل شيكارة، وبها حروق، بعد يومين من تغيبها وبحثت أسرتها عنها في كل مكان لتجدها في الشيكارة بمنزل تحت الإنشاء بالقرية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بعثور عدد من الأهالي على جثة طفلة عمرها، 3 سنوات داخل جوال في مبنى تحت الإنشاء على أطراف القرية.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة "جنى محمد صلاح السخرى ، 3 سنوات، من قرية "الرودة" والمبلغ بغيابها منذ يومين، تبين أن الجثة يوجد بها آثار حروق لتشويه ملامحها لعدم التعرف عليها.

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة وتكليف المباحث بسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد أهالي القرية، أن الطفلة تغيبت منذ يومين وجرى إخطار المباحث بغيابها، وبذلوا جهودا كبيرة للعثور عليها مع الأهالي إلا أن كل جهود البحث لم تتوصل إلى مكان الطفلة، رغم تأكدهم من أنها لم تخرج من القرية لصغر سنها، علاوة على أنه لم يلاحظ وجود أي شخص غريب عن القرية قد تردد عليها.

وفوجئ أهالي القرية اليوم بصراخ الأطفال أثناء لعبهم في عقار تحت الإنشاء، وبتوجه الأهالي للمكان فوجئوا بوجود الطفلة ملقاة داخل شيكارة وعليها آثار حروق لتغيير معالمها فأسرعوا في إبلاغ الأجهزة الأمنية بما حدث مطالبين بسرعة الكشف عن الجناة والدافع لارتكاب تلك الجريمة الشنعاء.

وتجمهر أهالي القرية بمكان العثور على الجثة متأثرين بما حدث للطفلة وللمطالبة بسرعة الوصول إلى الجناة ومعاقبتهم.

ووجَّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث إشراف مدير المباحث لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.