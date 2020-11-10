"اتكهرب".. "مرزوق" سباك خرج لتوفير لقمة صغاره فعاد جثة هامدة

"عم مرزوق" سباك "على باب الله" يخرج في السابعة صباح كل يوم للعمل في الشقق السكنية من أجل توفير لقمة العيش لأسرته الصغيرة، وكعادته خرج اليوم من أجل العمل في تأسيس السباكة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة دلة الجديدة بمدينة الفيوم، ولم يكن يعلم أنّه آخر يوم في حياته ولن يعود لأسرته مرة أخرى بعدما توفي صعقًا بالكهرباء خلال قيامه بمحاولة توصيل "هلتي" لتقطيع المواسير لتسهيل عمله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم، يفيد مصرع "سباك" خلال عمله في إحدى الشقق ببرج سكني بجوار مدرسة الزراعة بمنطقة دلة.

وتبينّ أنّ المتوفي يدعى باسم مرزوق صلاح حمد (30 عامًا)، ويعمل سباك وأُصيب بصعق كهربائي خلال محاولة عمله بعض التوصيلات الكهربائية لتيسير عمله، وعلى الفور اتصل صاحب الشقة بالإسعاف معتقدًا أنّه أصيب فقط، وعندما وصلت سيارة الإسعاف أخبروه أنّه قد مات إثر الصعق الكهربائي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

على جانب آخر، شهدت مدينة الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث مصرع طفل صغير دهسًا أسفل عجلات سيارة نصف نقل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان، يفيد بمصرع طفل صغير صدمته سيارة مسرعة بمنطقة الحواتم.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد سيد دعبس رئيس المباحث، وبمعاونة النقيب أحمد ممدوح معاون مباحث القسم أنّ الطفل يدعى يوسف محمد شحاتة ويبلغ من العمر (عامان) وكان يسير بمنطقة الحواتم برفقة والدته وترك يدها فجأة فصدمته سيارة نصف نقل كانت تسير بسرعة عالية فتركته صريعًا غارقًا في دمائه.