حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، والميادين العامة والبنوك وماكينات الصرافة، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كل المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، توجه محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بحي أول للمرور على مكاتب الحي ومتابعة أعمال النظافة وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين العاملين بديوان الحي.

كما أجرى رئيس الحي جولة ميدانية بسوق شارع المعلمين، وتم التنبيه على المواطنين والباعة بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، إضافة إلى ذلك تفقد مدرسة المعلمين الابتدائية بالحسينية الجديدة ومسجد دراهوس وكنيسة الأنبا كاروس والكافتيريات بنطاق الحي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم حالة الأسواق بالمدينة والقرى التابعة لها (منشأة صهبرة – العصايد -بهنيا- أبومتنا- أكراش).

وتفقد رئيس المركز مدارس (الصانية الابتدائية - اللبا الابتدائية - دبيج) للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وأعمال النظافة والتعقيم، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، كما توجه إلى عدد من المساجد بنطاق المدينة (الفتح - الكبير-النور -انصار السنة) والمقاهي للتأكد من منع تقديم الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما تفقد المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس المدارس التي ضمت اللجان الانتخابية لمجلس النواب بواقع (9 مدارس بالبلاشون - 5 مدارس بشبرا النخلة – 8 مدارس بكفر أيوب) للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير عقب انتهاء الانتخابات لمجابهة انتشار فيروس كورونا.