42 مرشحا يخوضون جولة الإعادة في دوائر الشرقية.. و"الوطنية" تتصدر

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الدوائر الانتخابية الـ 8 بمحافظة الشرقية والمخصص لها 21 مقعدًا، عدم فوز أي من المرشحين في الجولة الأولى، وأشارت النتائج إلى خوض 42 مرشحًا جولة الإعادة على 21 مقعدًا بالنظام الفردي. فيما تصدرت "القائمة الوطنية" نتائج الفرز على حساب قائمة "أبناء مصر".

وأظهرت المؤشرات في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول الزقازيق، وتضم 4 مقاعد، الإعادة بين 8 مرشحين، وهم "لطفي شحاته" حصل على 59221 صوتًا، و مجدي عاشور، حصل على 43130 صوتًا، وإيمان خضر، 43821 صوتًا، و ماجد دياب، 39089 صوتًا، ومروة هاشم، 33856 صوتًا، وعلي عفيفي، 37522 صوتًا، وعبد الفتاح سعيد، 30280 صوتًا، وعلي سيد أحمد، حصل على 29274 صوتًا".

ويخوض الإعادة في الدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس وتضم بلبيس والعاشر من رمضان ومخصص لها مقعدين كل من : "حمودة محمد حمودة يحى، حاتم صيام، رشيد السيد محمد محمد عامر، سامي نصرالله، عبدالله الرماح، وطارق الأعصر".

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركز منيا القمح، وتضم 3 مقاعد، يخوض الإعادة 6 مرشحين على المقاعد الفردية، وهم: "خالد عبد الرحمن مشهور، وجيه أباظة، مي غيث، حسن ضوة، محمد جاد، وعبير تقبية".

وأظهرت مؤشرات الفرز في انتخابات الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو كبير، وتضم مقعدين، الإعادة بين 4 مرشحين: "حاتم عبدالعزيز، نبيل عسكر، مصطفى الباز، ومحمد حبيب".

ويخوض الإعادة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز ديرب نجم، وتضم مقعدين، 4 مرشحين على النظام الفردي وهم: "طلعت السويدي، السيد عدلي حامد عبدالرحمن، عبدالباقي تركيا، ورضا عبدالعال".

وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز فاقوس، وتضم 3 مقاعد، أظهرت المؤشرات الإعادة بين 6 مرشحين: "إمام منصور حسن، علاء عبدالنبي، صلاح منصور، علي الدين النجار، نبيل العطار، و صلاح شربية"، فيما تجري الإعادة في الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة أبو حماد، مخصص لها مقعدين، بين كل من "أحمد فؤاد سليمان بغدادي، جلال إبراهيم محمد صيام، فرج حسن سلامة، وثروت محمد فكرى، فؤاد على سويلم ".

فيما تجري جولة الإعادة بالدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتضم مقعدين، بين 4 مرشحين. وهم كل من " السيد رحمو على ومحمد حسن العقيلي والدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي ورائف تمراز ".

أظهرت مؤشرات الفرز لأصوات الناخبين في الـ 8 دوائر بمحافظة الشرقية تصدر القائمة الوطنية من أجل مصر في الحصول على عدد الأصوات على حساب قائمة أبناء مصر.