محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان علي مستوى النظافة والتجميل، والتأكد من رفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها، منعًا لانتشار الأمراض والاوبئة، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

شملت جولة المحافظ تفقد منطقة أبو عميرة وميدان الصاغة وشارع الجلاء وصولا لمجلس مدينة الزقازيق، ليصدر تعليماته إلى رئيس المركز والمدينة برفع الاشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة ومراجعة التصاريح الممنوحة لهم، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص المحافظ علي الاستماع لشكاوي المواطنين موجهًا رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بفحصها فورا: "من حق المواطنين أن يجدوا من يستمع لشكواهم ويقوم على حلها".

رافق المحافظ خلال الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول.