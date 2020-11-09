محافظ الشرقية يأمر برفع الاستعدادات لمواجهة "مخاطر محتملة"

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كتاباً دورياً برقم 35 لسنه 2020 بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخاطر السيول، وسوء الأحوال الجوية المحتملة.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات والهيئات، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للموارد المائية والري والأمن والنقل والطرق والكباري والتضامن الاجتماعي والتموين، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، بتنفيذ مجموعة من التعليمات والإجراءات لمواجهة أي مخاطر محتملة، بسبب تقلبات الطقس.

تتضمن الإجراءات الواردة في الكتاب الدوري لمحافظ الشرقية:

- سرعة تجهيز أماكن إيواء للمتضررين، بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي ومراكز الشباب بالمحافظة.

- رفع حالة الاستعداد بمديريات الصحة والدفاع المدني، تحسّباً لأي أخطار متوقعة، وحصر جميع الإمكانيات للمستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من معدات ثقيلة حكومية وغير حكومية.

- مرور دوريات بصفة مستمرة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة، حرصاً على حياة المواطنين.

- التأكيد على وجود فرق طوارئ لصيانة البالوعات، وتنفيذ خطط تطهيرها، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

- الدفع بسيارات الشفط بمناطق تجمعات المياه، وخاصة المناطق الحيوية، للحرص على عدم توقف الحركة المرورية بالشوارع.

- متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية، وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعه موقف السيول والأمطار عن 72 ساعة قادمة.

- مراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ، ونظافة مخرات السيول وعدم وجود عوائق بها، ومناسيب المياه بالترع والمصارف، ومدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة.

- وضع خطة لأسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن المضارة، وتجهيز أماكن معسكرات إيواء، والتأكد من صلاحية أماكن الإيواء للإعاشة من حيث دورات المياه والإنارة والوجبات.

- وضع تصور محدد والإشراف المباشر على القائمين لتحذير المواطنين من الأماكن المعرضة للتعرض لأخطار الفيضان والسيول، مع مراعاة أن يتم ذلك بالشكل الذي لا يؤدي إلى بث الخوف لدى المواطنين.

- مراجعة موقف السلع التموينية والأساسية بكل مركز، والتأكد من وجود كميات احتياطية لمواجهة أي طوارئ محتمل حدوثها.

- تنفيذ حملات توعية للمواطنين، بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية، بالإجراءات التي يلزم اتباعها قبل وأثناء وقوع السيل لضمان سلامتها.